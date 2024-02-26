На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити ЗСУ на деяких позиціях, - офіцер ЗСУ Лазуткін
Штурмовими діями окупанти намагаються далі розвивати наступ біля Авдіївки
Про це повідомив офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація залишається складною доволі тривалий час. Після того, як Сили оборони здійснили маневр по відходу на рубежі західніше Авдіївки, ворог намагається штурмовими діями продовжувати розвивати свій наступ. Важкі бої продовжуються. Зараз окупанти намагаються оточити деякі наші позиції, закидають КАБами практично щогодини", - зазначив він.
Попри все, окупанти зазнають величезних втрат на Авдіївському напрямку, каже Лазуткін.
"Наші оборонці дуже якісно відпрацьовують FPV-дронами та технікою. Але будемо спостерігати за ситуацією і боротися за те, щоб окупанти не просунулися далі, підстави на це є", - сказав він.
Як повідомили офіційні речники, Сили оборони змістилися західніше Ласточкиного. Офіцер ЗСУ Лазуткін вважає, що рішення було передбачуваним.
"Це було доволі передбачувано, якщо подивитися на карту висот. Певний час наші війська тримали Степове і Ласточкине. Зараз ЗСУ трохи відійшли на більш вигідні позиції. Це можна побачити по карті висот і по розташуванню на місцевості водойм", - додав він.
- Напередодні, 24 лютого, моніторингова платформа DeepState повідомила, що російські терористи окупували Ласточкине на Донеччині.
- За даними Генштабу ЗСУ, за добу на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога, зокрема в районі Ласточкиного.
- 26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ вийшли з села Ласточкине, розташованого в 6 км від тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога.
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