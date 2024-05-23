Ворог не дозволяє цивільним евакуйовуватися з Вовчанська, - волонтер Бєлов
Євген Бєлов, голова волонтерської організації "Рух Вільний Харків", зазначив, що ворог постійно обстрілює цивільних людей, які пішки виходять з міста. Є випадки й розстрілу мирних мешканців, які хотіли добратися до зони евакуації
Про це він розповів в етері Еспресо.
"З першого дня ворожого руху на Харківщині волонтерська спільнота почала займатися евакуацією цивільних людей з Вовчанського та Липецького напрямків. Сьогодні ми щоденно їздимо та забираємо дуже багато людей з лінії фронту, з прифронтових територій, яких розміщаємо у Харкові й потім допомагаємо їм. Зараз евакуація з самого Вовчанську майже неможлива, тому що ворог постійно обстрілює цивільних людей, які пішки виходять з міста. Окупанти просто не дозволяють людям евакуйовуватися", - зауважив волонтер.
За його словами, щоб якось врятуватися, цивільні вночі виходять до інших населених пунктів, де їх вже забирають волонтерські екіпажі.
"Евакуація нині зменшилася, тому що вже багато людей вийшло. А ті містяни, які там залишаються, або не мають можливості вийти через фізичні вади, або через те, що росіяни їм не дають виходити. Є випадки розстрілу людей, які хотіли вийти пішки до зони евакуації. Людям не дозволяли виходити або ворожі FPV-дрони, або росіяни їх розстрілювали на вулиці, або обстрілювали місце, де працювали волонтери та поліція на броні, щоб забирати цивільних. Тому зараз евакуація ускладнилася. З інших прифронтових територій, звідки люди хочуть виїхати, там активно йде евакуація", - резюмував Євген Бєлов.
- 20 травня повідомлялось, що Збройні сили України контролюють Вовчанськ Харківської області на 60%, але росіяни продовжують штурмові дії. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що бої у місті ведуться за кожен будинок і вулицю.
- 21 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську Харківської області, де наразі тривають бої за місто, на території, куди зайшли окупанти, перебувають ще близько 100 місцевих, росіяни не випускають їх на евакуацію, погрожуючи розстрілом
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