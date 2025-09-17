Ворог обстрілював Запоріжжя з РСЗВ вже досить давно, - волонтер Лишенко

Про це в етері Еспресо розповів волонтер Сергій Лишенко.

"Насправді, російська окупаційна армія вже давно обстрілювала Запоріжжя з РСЗВ. Тому, це не новина. Вже навіть будинок у Запоріжжі, який росіяни обстріляли з РСЗВ, вже майже відбудований. Нещодавно росіяни теж обстріляли місто з РСЗВ, зокрема, ближче до центру міста. Втім, він не був таким масованим. Варто зазначити, що ворог почав застосувати різні види озброєння по місту та прилеглих територіях", - розповів Лишенко.

Волонтер наголосив, що просування росіян в районі Камʼянського зупинено, втім, ворог постійно намагається проводити наступальні дії по всі лінії фронту Запорізького напрямку.

"Всі ці обстріли Запоріжжя слід повʼязувати з тим, що ми вже тривалий час говоримо про активізацію ворога на Запорізькому напрямку. Ворог не вдається прорвати оборону ЗСУ, а ситуація на незначному відрізку, де їм вдалось просунутись біля Камʼянського, вже стабілізовано і їх рух зупинено. Саме тому вони нічого іншого не можуть зробити, окрім як кошмарити місто, тобто, стандартна їхня тактика терору цивільного населення", - додав він.