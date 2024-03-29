Ворог перекинув резерви з Куп'янського напрямку, щоб просунутися на Лиман, - командир взводу 95-ї ОДШБр Краснов
Командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Станіслав Краснов зазначив, що на Лиманському напрямку ситуація складніша, ніж на Куп'янському
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На Лиманському напрямку ситуація складніша ніж на Куп'янському. За крайній час мені вдалося побувати й там, і там. На Лиманському напрямку відбувається більша кількість атак. І це пов'язано з тим, що ворог на Куп'янському напрямку зазнав величезних втрат. Вони змогли прорвати лінію на Синьківці та хочуть розвивати успіх у напрямку Тернів", - зауважив Краснов.
За словами командира взводу 95-ї ОДШБр, росіяни перекинули усі сили на прорив лінії на Тернах, щоб просунутися на Лиман.
"Росіяни, за даними розвідки та від полонених, змогли перекинути резерви, які були сконцентровані в районі Куп'янська. Вони перекинули всі сили на прорив лінії на Тернах, щоб просунутися на Лиман. Тривають важкі бої, росіяни намагаються штурмувати. Окупанти йдуть піхотними групами та великими бронегрупами, намагаючись прорвати лінію оборони ЗСУ. Наразі нам вдалося стабілізувати ситуацію, і навіть контратакувати та відкинути окупантів назад", - наголосив Краснов.
- Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 59 бойових зіткнень. Українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 820 окупантів.
- Інститут вивчення війни пише, що з початку 2024 року російська окупаційна армія змогла просунутися в Україні майже на 100 квадратних кілометрів.
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