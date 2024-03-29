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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 27 бронемашин та 56 БПЛА

29 березня, 2024 п'ятниця
07:49
Війна з Росією втрати росіян

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 59 бойових зіткнень. Українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 820 окупантів

Про це 29 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 440 790 (+820) осіб,
  • танків ‒ 6922 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 264 (+27) од,
  • артилерійських систем – 10 991 (+28) од,
  • РСЗВ – 1023 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 735 (+6) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 2022 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 645 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1807 (+7) од.

Зведення Генштабу: Ворог проводить активні наступальні дії на 6 напрямках: на фронті - 59 бойових зіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими ЗСУ відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснено 2 атаки на позиції наших військ.

Ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар по території України

Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бобилівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Миколаївка, Залізне, Часів Яр, Андріївка, Диліївка, Новобахмутівка, Карлівка, Очеретине, Уманське, Бердичі, Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка, Старомайорське, Донецької області; Комишуваха, Малинівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу та 4 пункти управління ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та складу боєприпасів окупантів.

  • Протягом доби 28 березня на фронті було зафіксовано 48 бойових зіткнень. Сили оборони України на Бахмутському напрямку відбили 11 ворожих атак.
Теги:
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Росія
ППО
російська армія
Луганщина
ЗСУ
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