Ворог продовжує діяти в "режимі камікадзе": комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" про ситуацію на Куп'янщині
Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, зазначив, що на Куп'янському напрямку противник вишукує резерви та, користуючись погодними умовами, намагається нарощувати свої спроможності в ударно-штурмових діях
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Куп'янщині ситуація є максимально напруженою, ворог продовжує діяти в "режимі камікадзе". Противнику визначали задачу – до нового року зайти на лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. І як наслідок – система примусу, профільні підрозділи змушують окупантів йти в бій. Вони додатково вишукують резерви та, користуючись погодними умовами, намагаються нарощувати свої спроможності в ударно-штурмових діях", - прокоментував комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС".
За його словами, по карті Deep State видно, що ворог мав частковий успіх в напрямку Лозової, штурмуючи неспівмірними силами та засобами, але на сьогодні маневрове просування противника призупинено.
"Щодо напрямку Кругляківки, то 1-ша бригада оперативного призначення "Буревій" вже довгий час тримає окупантів, не даючи їм можливості рухатися вперед, тобто всі позиції залишаються за нами. Щобільше, був вчинений ряд успішних заходів щодо вибиття противника з Колісниківського лісу, бойова робота продовжується. Попри ворожі штурми, у зоні лівобережного Куп'янська та Куп'янська-Вузлового Силам оборони вдається контролювати ситуацію", - резюмував Юрій Федоренко.
- 4 грудня керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко інформував, що ЗСУ 4 грудня зупинили спробу прориву росіян у Купʼянськ.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за 8 грудня на фронті між двома арміями зафіксували щонайменше 191 бойове зіткнення. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.
- Актуальне
- Важливе