Ворог продовжує діяти в "режимі камікадзе": комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" про ситуацію на Куп'янщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Куп'янщині ситуація є максимально напруженою, ворог продовжує діяти в "режимі камікадзе". Противнику визначали задачу – до нового року зайти на лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. І як наслідок – система примусу, профільні підрозділи змушують окупантів йти в бій. Вони додатково вишукують резерви та, користуючись погодними умовами, намагаються нарощувати свої спроможності в ударно-штурмових діях", - прокоментував комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС".

За його словами, по карті Deep State видно, що ворог мав частковий успіх в напрямку Лозової, штурмуючи неспівмірними силами та засобами, але на сьогодні маневрове просування противника призупинено.

"Щодо напрямку Кругляківки, то 1-ша бригада оперативного призначення "Буревій" вже довгий час тримає окупантів, не даючи їм можливості рухатися вперед, тобто всі позиції залишаються за нами. Щобільше, був вчинений ряд успішних заходів щодо вибиття противника з Колісниківського лісу, бойова робота продовжується. Попри ворожі штурми, у зоні лівобережного Куп'янська та Куп'янська-Вузлового Силам оборони вдається контролювати ситуацію", - резюмував Юрій Федоренко.