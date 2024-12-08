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З початку доби на фронті сталося 178 боєзіткнень, з них 53 - на Покровському напрямку

Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
22:29
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку 8 грудня на фронті між двома арміями зафіксували щонайменше 178 бойових зіткнень. Найбільше атак сталося на Покровському напрямку - 53

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту", - йдеться у дописі.

Загалом від початку цієї доби відбулося 178 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 12 авіаційних ударів скинувши 24 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 444 дронів-камікадзе та здійснили понад дві з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська, Липців та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив штурми у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Українські захисники відбили шість атак, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців неподалік Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували сили оборони біля Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки, наразі точиться одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 53 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке. Чотири атаки досі тривають.  

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 329 окупантів, 142 з них - безповоротно. Крім цього, знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та міномет.

На Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони, чотири атаки тривають дотепер. 

З початку доби на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, 51 з них - безповоротно, також знищено три бойові броньовані машини та один автомобіль.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 19 наступальних дій неподалік Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили один ворожий штурм поблизу Нестерянки. Також противник скинув десять авіабомб на райони населених пунктів Новоандріївка та Мала Токмачка.

Чотири рази на Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив.

  • Українські військові зачистили один із кварталів Часового Яру, що у Донецькій області. Ситуація на цьому напрямку залишається доволі складною.
     
Теги:
Новини
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Росія
російська армія
ЗСУ
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