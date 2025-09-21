Ворог просунувся на Дніпровщині, Донеччині та Запоріжжі, - DeepState
Станом на 20 вересня російські війська просунулись у чотирьох населених пунктах на території Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Окупаційна армія просунулась у Березовому на Дніпровщині, Новоекономічному Донецької області, біля Новоіванівки Запорізької області та Романівки на Донеччині.
просування ворога станом на 20 вересня (Донеччина), фото: deepstatemap
просування ворога станом на 20 вересня (Запоріжжя), фото: deepstatemap
просування ворога станом на 20 вересня (Донеччина), фото: deepstatemap
- Станом на 18 вересня російські окупанти просунулися біля кількох населених пунктів у Харківській і Запорізькій областях.
