Ворог шукає нову тактику застосування "шахедів", - Гуменюк

Про це вона розповіла у ранковому етері Еспресо.

"Ворог атакував південь України дронами - безпілотні літальні апарати типу Shahed-131, Shahed-136. Були спрямовані, як з акваторії Чорного моря заходили на удар, так і застосовували складне маневрування випущене вони були із тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря. Знов-таки ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали й фактично повторював свій "успішний успіх" в такій атаці, використовував він низький прохід дронів над водою максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових", - повідомила військова.

Гуменюк наголосила, що просування "шахедів" зараз відбувається меншими групами

"Останні хвилі ударів складаються з такої кількості 2-8, цієї ночі нарахували до 14-ти, але саме таке спрямування "шахедів" досить розгалужене, або навпаки - рясно зосереджене, як це було по Одещині, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції", - пояснює начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Військова нагадала про збиття А-50, який проводив розвідку, що суттєво змістило акценти в розвідувальній діяльності ворога.

"Вони вдалися до збільшення безпілотних літальних апаратів, намагаються тактичною авіацією компенсувати ці прогалини в розвіддіяльності, а отже і не мають чіткого уявлення, де мають бути їхні майбутні ціни. Тому, очевидно, намагаються використовувати невеликими партіями для розуміння", - підсумувала Гуменюк.

Що передувало

Ввечері середи, 24 січня, російські терористи запустили "шахеди". В Одесі є влучання у промисловий об'єкт, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Унаслідок цього, 4 людини отримали поранення, їм надано допомогу на місці. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Вже вранці Сили оборони півня уточнили дані про нічну атаку та повідомили, що один із підбитих дронів влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, це спричинило пожежу. Унаслідок цього пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована. Ще один підбитий дрон пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БПЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.