Ворог створює передумови для наступальних дій на Харківщині, - командир батальйону БпЛА 72-ї ОМБр Назаренко

Про це в етері Еспресо заявив командир батальйону БпЛА 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Андрій Назаренко.

"Наш батальйон нині діє на Харківському напрямку. Противник наразі не проводить активних наступальних дій на нашому напрямку. Втім, є певні передумови, що скоро ворог може розпочати активні штурмові дії. Ми готові до таких дій противника. Всі їх пересування, логістику та будь-які інші наміри зупиняємо на самому початку. Ми активно проводимо детальну розвідку і постійно наносимо ураження противнику, чим не даємо їм можливості ані накопичитись, ані розпочати активні штурмові дії", - пояснив Назаренко.

За його словами, попри спроби ворога активно залучати ДРГ групи, йому не вдається просуватись до українських позицій.

"Також ворог активно намагається залучати ДРГ групи для того, щоб потрапити в тил наших позицій. Однак, ці всі групи ми своєчасно виявляємо і на переправах, чи етапі висування їх знищуємо", - наголосив він.