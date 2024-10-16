"Ворог тисне щонайменше з чотирьох напрямків": Згурець назвав плани росіян щодо Часового Яру

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ділянка фронту навколо Часового Яру не менш складна, ніж інші. Часів Яр тривалий час був поза зоною інформаційної уваги. Наразі ворог намагається здійснювати тиск на Часів Яр щонайменше з чотирьох напрямків. Це фронтальні атаки на саме місто", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, на деяких напрямках ворог перейшов канал Сіверський Донець, намагаючись накопичувати сили вже за ділянкою каналу, який є перешкодою для дій противника.

"Але військові кажуть, що в них достатньо боєприпасів до великокаліберної артилерії. Часом погода впливає на використання FPV-дронів", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що противник має плани вийти на один з західних мікрорайонів у Часовому Яру, аби створити вклинення з півночі в зону міста, але це все прораховується.

"Наразі відбуваються системні бойові дії щодо недопущення просування противника до цих напрямків, саме до міста від зони каналу Сіверський Донець-Донбас до північних околиць Часового Яру", - пояснив Згурець.