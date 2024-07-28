Ворог вдарив артилерією по Нікополю: серед постраждалих діти
Російський ворог вдарив артилерією по Нікополю Дніпропетровської області. Унаслідок цього є постраждалі, серед них діти
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що через атаку постраждали 8 людей, серед них двоє дітей - дівчата 1 та 10 років. У деяких встановили акубаротравму та осколкові поранення.
Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень.
"Загалом у місті пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередачі", - повідомив Лисак.
- Уранці 28 липня російська окупаційна армія вдарила по передмістю Херсона. Унаслідок цього постраждали три людини.
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