Ворог вдарив артилерією по Нікополю: серед постраждалих діти

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що через атаку постраждали 8 людей, серед них двоє дітей - дівчата 1 та 10 років. У деяких встановили акубаротравму та осколкові поранення.

Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень.

"Загалом у місті пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередачі", - повідомив Лисак.