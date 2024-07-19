Ворог витягує старі й нові зразки озброєння: Згурець про знищення "Мальви" на Харківщині
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що нові зразки озброєння РФ перебувають під постійним прицілом й ураженням ЗСУ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог намагається витягувати старі й нові зразки зі свого арсеналу. Установка САУ 2С43 "Мальва" пройшла випробування в Росії у 2023 році та почала з'являтися на полі бою. Батальйон ударних дронів "Ахіллес" знищив установку "Мальва" українським дроном. Це сталося на ділянці Глибоке - Липці на Харківщині. Тобто було точне влучання в нову російську артилерійську установку. Тиждень тому були опубліковані фото, де установка "Мальва" зазнала пошкоджень внаслідок ударів HIMARS", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, нові зразки озброєння РФ перебувають під постійним прицілом й ураженням українських сил.
"Зі зведень Генерального штабу бачимо значну кількість знищених російських артилерійських систем, яка щодня коливається від 40 до 50 одиниць за добу. Це свідчить про ефективність контрбатарейної роботи з українського боку, а також про використання різних методів ураження російських артилерійських систем", - наголосив Згурець.
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