Ворог вночі вдарив з артилерії по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали четверо цивільних

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, внаслідок ворожих атак постраждали четверо людей: 64-річна жінка і чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У міста сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

Також понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе та юридичний центр.

Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач.

Крім того, окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених.