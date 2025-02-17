Ворог вночі вдарив з артилерії по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали четверо цивільних
Від вечора 16 лютого російські окупанти декілька разів били артилерією по місту Марганець Дніпропетровської області. У результаті обстрілів поранень зазнали четверо жителів
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Так, внаслідок ворожих атак постраждали четверо людей: 64-річна жінка і чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості.
У міста сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.
Також понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе та юридичний центр.
Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач.
Крім того, окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених.
- Уночі 17 лютого російська армія атакувала Україну ударними БПЛА. На Запоріжжі сталося загоряння нежитлової будівлі, На Полтавщині пошкоджено будинки, у Сумах зруйновано СТО, а у Харкові - троє потерпілих. Детальніше про наслідки атак ворожих дронів читайте за посиланням.
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