Ворог зменшив кількість штурмів на Сумщині, - речник ДПСУ Демченко
Росіяни не припиняють обстріли прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері Еспресо.
"Якщо говорити про північ, то, звісно, треба розмежовувати Білорусь і Росію, бо ситуація по цих ділянках відмінна. Ну, в першу чергу, якщо прив'язатися до кордону з Росією, то зазначу, що обстріли не припиняються. Протягом вчорашнього дня вони також були досить інтенсивними з боку Росії по прикордонню і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. І в тому числі ворог використовує як артилерію, так дрони, а також і авіацію, якою б'є по позиціях і українських захисниках. Власне, авіацію ворог досить інтенсивно використовує для того, щоб завдавати ударів і по населених пунктах, та, власне, й інші засоби ураження також ворог спрямовує на населені пункти України в прикордонні цих трьох областей, фактично підтверджуючи свій статус країни-терористки", - розповів він.
Андрій Демченко зауважив, що в смугах оборони українських прикордонників у Сумській області спроби росіян просуватися і застосовувати малі піхотні групи значно зменшилися.
"В межах Сумської області, нагадаю, що кордон з Росією по Сумщині - це близько 550 кілометрів, і тільки на такому невеличкому відтинку ворог проявляє свою інтенсивність малими піхотними групами, це в межах Хотинської та Юнаківської громад. Але, як зазначав і головнокомандувач Збройних Сил України, ворога вдалося зупинити. Ворог, власне, не може досягти якихось цілей, та й, власне, тепер українські підрозділи Збройних сил України контратакують і витісняють противника за межі нашої країни. По позиціях підрозділів Державної прикордонної служби на цьому напрямку в наших смугах оборони також можу відмітити, що спроби ворога просуватися, спроби застосування цих малих піхотних груп значно зменшилися. Хоч кількість обстрілів з артилерії, авіації, дронів не припиняється, але, власне, спроби штурмів значно менші", - додав він.
- 18 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз російська армія перекидає свої частини із Сумського на Запорізький напрямок: на останньому ворог планує активні бойові дії.
