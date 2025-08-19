Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ворог зменшив кількість штурмів на Сумщині, - речник ДПСУ Демченко

Марина Клюєва
19 серпня, 2025 вiвторок
09:17
Війна з Росією Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

Росіяни не припиняють обстріли прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей

Зміст

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері Еспресо.

"Якщо говорити про північ, то, звісно, треба розмежовувати Білорусь і Росію, бо ситуація по цих ділянках відмінна. Ну, в першу чергу, якщо прив'язатися до кордону з Росією, то зазначу, що обстріли не припиняються. Протягом вчорашнього дня вони також були досить інтенсивними з боку Росії по прикордонню і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. І в тому числі ворог використовує як артилерію, так дрони, а також і авіацію, якою б'є по позиціях і українських захисниках. Власне, авіацію ворог досить інтенсивно використовує для того, щоб завдавати ударів і по населених пунктах, та, власне, й інші засоби ураження також ворог спрямовує на населені пункти України в прикордонні цих трьох областей, фактично підтверджуючи свій статус країни-терористки", - розповів він.

Андрій Демченко зауважив, що в смугах оборони українських прикордонників у Сумській області спроби росіян просуватися і застосовувати малі піхотні групи значно зменшилися.

"В межах Сумської області, нагадаю, що кордон з Росією по Сумщині - це близько 550 кілометрів, і тільки на такому невеличкому відтинку ворог проявляє свою інтенсивність малими піхотними групами, це в межах Хотинської та Юнаківської громад. Але, як зазначав і головнокомандувач Збройних Сил України, ворога вдалося зупинити. Ворог, власне, не може досягти якихось цілей, та й, власне, тепер українські підрозділи Збройних сил України контратакують і витісняють противника за межі нашої країни. По позиціях підрозділів Державної прикордонної служби на цьому напрямку в наших смугах оборони також можу відмітити, що спроби ворога просуватися, спроби застосування цих малих піхотних груп значно зменшилися. Хоч кількість обстрілів з артилерії, авіації, дронів не припиняється, але, власне, спроби штурмів значно менші", - додав він.

  • 18 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз російська армія перекидає свої частини із Сумського на Запорізький напрямок: на останньому ворог планує активні бойові дії.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
09:16
Зеленський передав Трампу ключку для гольфу від українського бійця, який втратив на війні ногу
08:57
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині є постраждалі, на Полтавщині та Чернігівщині - знеструмлення
08:26
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 186 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:22
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
08:21
Україна США
Україна передала США конфіденційні пропозиції щодо завершення війни з РФ: Financial Times розкрив подробиці
08:02
OPINION
Настрій Трампа може змінитися будь-якої миті
07:12
Інфографіка
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 66 артсистем та 890 військовослужбовців
06:34
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії
"Питання, яке стоїть на першому місці": Трамп заявив, що говорив з фон дер Ляєн про повернення викрадених РФ українських дітей
06:21
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС погодився на запропоновану угоду щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем, - Reuters
05:43
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон закликав посилити санкції проти Росії, якщо мирні перемовини з Україною зазнають провалу
02:44
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
01:58
Дональд Трамп
Трамп телефонував Путіну після перемовин з Зеленським і європейськими лідерами
01:51
Дональд Трамп
Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним
01:49
Оновлено
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
У Білому Домі завершилися двоетапні переговори Зеленського, Трампа та євролідерів
00:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников
00:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Трамп займає партнерську позицію до України та європейців, - Княжицький
2025, понедiлок
18 серпня
23:37
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
Зеленському вдалося стримувати себе, а президенти були приязні один до одного, - журналістка Ульяновська з Вашингтону
23:29
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Гарантіями безпеки для України є три складові, - Кривонос
23:21
Армія РФ просунулася на Донеччині, Запоріжжі та біля адмінкордону з Дніпровщиною, - DeepState
22:17
Ексклюзив
Володимир Омелян
Очевидно, що мова між Україною та РФ йтиме про заморозку на лінії бойового зіткнення, - дипломат Омелян
21:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Тональність розмови стала зовсім іншою, - Огризко про зустріч Зеленського і Трампа
21:10
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Мають бути за безпечних умов": Зеленський під час зустрічі з Трампом висловився про можливість виборів в Україні
21:09
Американський журналіст Браян Ґленн
Журналіст, який критикував Зеленського за відсутність костюма під час зустрічі з Трампом у лютому, попросив у нього вибачення
21:02
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
УПЛ: "Кривбас" переміг "Зорю", результати інших матчів 2-го туру
20:14
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 19 серпня
20:08
Ексклюзив
Артем Бронжуков
Трамп прагне тет-а-тет з Зеленським протиснути вигідну позицію і представити її в широкому колі як спільну, - аналітик Бронжуков
20:00
OPINION
Зеленський відмовиться від пропозиції Путіна. Головне — як він це зробить
19:58
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Свириденко каже, що Київ буде готовий розпочати перемовини за всіма кластерами до кінця року
19:43
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
19:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Я дуже радий, що у нас справді до російських полонених ставляться інакше, - правозахисник Буткевич
19:37
мобілізація
Директор ДБР Сухачов сподівається, що спрощений механізм повернення з СЗЧ продовжать і після 30 серпня
19:26
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
19:18
Ексклюзив
Логістику РФ можна легко перерізати: Defense Express про Запорізький напрямок
19:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:02
Ексклюзив
У Вашингтоні під стінами Білого дому відбулася акція на підтримку України
18:38
Аналітика
Чи повернуться вертольоти в небо війни?
18:31
Микола Княжицький
Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ
18:25
Ексклюзив
Трамп і Путін
Еволюція позиції Трампа не на нашу користь, - дипломат Шамшур
18:11
РФ вдарила по пожежній частині у Костянтинівці
Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників
18:06
Крістен Міхал
Прем'єр Естонії заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО
Більше новин
