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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ворог зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки, - очільник Купʼянської РВА Канашевич
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Ворог зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки, - очільник Купʼянської РВА Канашевич

6 січня, 2024 субота
10:46
Війна з Росією знищені окупанти

Очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив, що за останні дні російські окупаційні війська значно зменшили інтенсивність штурмових дій біля Синьківки та Петропавлівки

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Я можу сказати лише те, що за останні кілька днів ворог значно зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки. Якщо раніше кількість таких боєзіткнень та штурмових дій доходила до 20 за добу, то за останні дні окупанти зменшили активність від 4 до 7 атак на наші позиції. Тобто, зараз ми спостерігаємо зменшення активності ворога. З цим це повʼязано важко сказати. Можливо, ворог трохи виснажився , або вони проводять ротаційні заходи", - зазначив Канашевич.

За словами Канашевича, окупанти попри втрати намагаються проводити наступальні дії

"За останній місяць бойових дій на Купʼянському напрямку ворог зазнавав втрат в живій силі. Це підтверджують і наші військові. За їхніми словами, окупанти намагаються атакувати в одному й тому ж напрямку на Синьківку. Відповідно, бої точаться в лісі на одному клаптику землі", - додав він.

  • 6 січня у американському Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, але не мають наміру починати широкомасштабні наступальні операції в інших частинах Харківщини
  • За словами директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, на Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування резервів, тому планують розпочати наступ на Куп'янськ 10-15 січня.
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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