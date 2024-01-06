Ворог зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки, - очільник Купʼянської РВА Канашевич

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Я можу сказати лише те, що за останні кілька днів ворог значно зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки. Якщо раніше кількість таких боєзіткнень та штурмових дій доходила до 20 за добу, то за останні дні окупанти зменшили активність від 4 до 7 атак на наші позиції. Тобто, зараз ми спостерігаємо зменшення активності ворога. З цим це повʼязано важко сказати. Можливо, ворог трохи виснажився , або вони проводять ротаційні заходи", - зазначив Канашевич.

За словами Канашевича, окупанти попри втрати намагаються проводити наступальні дії

"За останній місяць бойових дій на Купʼянському напрямку ворог зазнавав втрат в живій силі. Це підтверджують і наші військові. За їхніми словами, окупанти намагаються атакувати в одному й тому ж напрямку на Синьківку. Відповідно, бої точаться в лісі на одному клаптику землі", - додав він.