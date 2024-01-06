Ворог зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки, - очільник Купʼянської РВА Канашевич
Очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив, що за останні дні російські окупаційні війська значно зменшили інтенсивність штурмових дій біля Синьківки та Петропавлівки
Про це він повідомив в етері Еспресо
"Я можу сказати лише те, що за останні кілька днів ворог значно зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки. Якщо раніше кількість таких боєзіткнень та штурмових дій доходила до 20 за добу, то за останні дні окупанти зменшили активність від 4 до 7 атак на наші позиції. Тобто, зараз ми спостерігаємо зменшення активності ворога. З цим це повʼязано важко сказати. Можливо, ворог трохи виснажився , або вони проводять ротаційні заходи", - зазначив Канашевич.
За словами Канашевича, окупанти попри втрати намагаються проводити наступальні дії
"За останній місяць бойових дій на Купʼянському напрямку ворог зазнавав втрат в живій силі. Це підтверджують і наші військові. За їхніми словами, окупанти намагаються атакувати в одному й тому ж напрямку на Синьківку. Відповідно, бої точаться в лісі на одному клаптику землі", - додав він.
- 6 січня у американському Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, але не мають наміру починати широкомасштабні наступальні операції в інших частинах Харківщини
- За словами директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, на Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування резервів, тому планують розпочати наступ на Куп'янськ 10-15 січня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.85Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе