Ворог змінює тактику обстрілів України, - речник УДУ Братчук

Про це в етері Еспресо речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Росіяни сьогодні намагаються випробовувати нові тактики для обстрілів України. Вони шукають нові можливості проходити нашу систему протиповітряної оборони. Про удари лише вночі ми вже не говоримо. Зокрема, це можуть бути ракети й звичайно ж БПЛА. Фактично, зараз росіяни протягом дня атакувати й відпрацювати тактику повітряних боїв та атак. Це стосується як і півдня нашої держави, так і інших напрямків. Тобто, протягом дня окупанти запускають кілька ударних БПЛА, намагаються виснажувати нашу систему ППО, щоб атакувати нашу інфраструктуру", - пояснив Братчук.

За словами речника, ворог також націлився на обʼєкти економічної інфраструктури, щоб зменшити можливості України вести ефективну оборону.

"Ворог розуміє, що великі міста України є потужними форпостами в наші й обороні. Тому це намагання ударити в тому числі й по економічних можливостях наших регіонів. Фактично, це терор. Ворог продовжує випробувати нові тактики атак протягом дня", - додав він.