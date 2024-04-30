Вперше за час великої війни: Україну відвідала представниця королівської сім'ї Британії

Про це повідомляє BBC.

Візит Софі, здійснений на прохання Міністерства закордонних справ Британії, мав, за словами Букінгемського палацу, "продемонструвати солідарність із жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни".

У Києві герцогиня Единбурзька зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Вона передала їм приватне послання від британського короля Чарльза ІІІ.

Також Софі зустрілася з внутрішніми переселенцями й відвідала місце масового поховання в Бучі, де поховані жертви російської окупації.

Герцогиня Единбурзька й раніше відвідувала країни, де тривали або тривають конфлікти – зокрема Косово, Сьєрра-Леоне, Південний Судан, Демократичну Республіку Конго та Колумбію – і підтримує кампанію з допомоги жертвам сексуального насильства, пов'язаного з війною.

Минулого року Софі також стала першою з британської королівської родини, хто відвідав Ірак – там вона говорила про проблему насильства проти жінок і доступної освіти для дівчат.

Інші члени королівської родини Британії, хоч і не відвідували Україну безпосередньо, висловлювали їй підтримку на тлі агресії Росії.