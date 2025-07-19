Вплив Келлога зростає в очах Трампа, - дипломат Брайза

Про це заявив колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США, дипломат Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

Він відповів на питання, куди подівся спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

"Я не маю жодної достовірної інформації. Зараз у мене більше немає прямого доступу до цих людей, на відміну від часів моєї попередньої кар’єри. Справді, Стіва Віткоффа вже кілька тижнів не згадують у публічному просторі. Цілком можливо, що він просто перебуває у відпустці", - сказав Брайза.

Дипломат наголосив, що Віткофф залишається однією з найбільш довірених осіб президента Трампа і його найближчим радником з міжнародних питань.

"Президент Трамп не раз підкреслював, що глибоко поважає свого колегу-забудовника з Нью-Йорка, вважаючи його блискучим переговірником і стратегом у сфері укладання угод. Тож ми можемо лише припускати, чому Віткофф тимчасово відійшов від активної участі. Втім, з огляду на пору року, цілком логічно припустити, що він просто взяв літню перерву", - вважає він.

Брайза також прокоментував активність спецпредставника США в Україні Кіт Келлога.

"Що ж до генерала Келлога, то його помітніша присутність – це дуже позитивний сигнал. Відомо, що Путін і Кремль скаржилися на нього президенту Трампу, називаючи його проукраїнським і антиросійським. Тому варто звернути увагу на те, що Келлог знову активно з’являється у публічному полі, і його вплив, очевидно, зростає в очах Трампа. Сподіваюся, ця тенденція збережеться", - сказав дипломат.

Він припустив, що можливо, Трамп зрештою усвідомив, що Путін маніпулював ним, а те, як він разом із віцепрезидентом Венсом поводився з президентом Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, було помилкою.

"На той момент Трамп відсторонився від генерала Келлога. Тепер, коли його ставлення до Путіна та України змінюється, він, імовірно, починає розуміти, що Келлог мав рацію від самого початку і що варто було прислухатися до його порад. Чи означає це також, що Трамп розчарувався у Віткоффі або вважає, що той був наївним чи піддався впливу Путіна – сказати складно. Це можливо. Однак, як уже зазначалося, цілком імовірно, що Віткофф просто взяв літню перерву". - підсумував Брайза.