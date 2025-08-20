Враження про ефективність ракет "Фламінго" треба формувати після бойового застосування, - Ігор Луценко

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко в етері Еспресо.

"Якщо просто брати цю інформацію без контексту, мені здається, що найкращим способом подачі відомостей про те, що в України є така ракета, це її безпосередньо застосування по ворогу було б. Я думаю, що нам слід всім очікувати саме застосування цього засобу по ворогу і уже за підсумками цього формувати розуміння, враження і оцінки того, чим є ця зброя, наскільки вона є ефективною, наскільки вона є загрозливою і так далі", - сказав він.

Луценко наголосив, що є розуміння, що протиповітряна оборона росіян - одна з найкращих у світі.

"Що вони збивають величезний відсоток того, що ми запускаємо по Росії і те, що вдається виносити там - нафтопереробні потужності, нафтоперекачувальні потужності, оборонні заводи, аеродроми. Це все насправді є результатом дуже такої кропіткої роботи, і ці результати відбулися всупереч великим-великим потужностям росіян", - додав військовий.

Він зазначив, що росіяни десятиліттями готувалися впродовж Холодної війни, впродовж періоду після Холодної війни, весь час готувалися саме для того, щоб відбиватися від такого типу ракет.

"Тому така ракета - це є, звісно, гарно, якщо вона у нас є в цій формі, як заявлено, але треба дивитися, що їй протистоїть і який буде результат цього протистояння?", - підсумував Луценко.