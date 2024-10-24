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Ексклюзив

"Вступ Білорусі у війну невигідний для Росії": експерт-міжнародник Радь назвав причину

Віталій Бесараб
24 жовтня, 2024 четвер
16:28
Війна з Росією Путін та Лукашенко

Аналітик Програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Павло Радь вважає, що Росія намагається далі використовувати Білорусь як військовий хаб, тому пряме залучення білоруської армії у війні малоймовірне

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Поки що не слід занадто хвилюватись щодо Білорусі. Зокрема, про те, що Лукашенко може залучити свої війська у війні проти України. На мою думку, Москві невигідно залучати Білорусь у війні. Такий сценарій малоймовірний. Оскільки РФ має під боком таку собі тиху гавань, країну в якій спокійно виготовляють продукцію воєнного призначення та паливно-мастильні матеріали для потреб російської армії. До того ж як ми знаємо, Україна не завдає ударів по території Білорусі, на відміну від Росії", - пояснив Радь.

Експерт також додав, що наразі є мало деталей щодо спільних військових навчань Росії та Білорусі у 2025 році.

"Росія й Білорусь матимуть спільні військові навчання “Захід” у 2025 році. Востаннє їх проводили у 2021 році. Саме після тих навчань Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Втім, сьогодні в нас є дуже мало деталей щодо формату проведення цих навчань. Тому зараз аналізувати й прогнозувати, як пройдуть ці навчання не варто, але й перейматись щодо спільних навчань РФ та Білорусі теж не слід", - додав він.

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Теги:
Україна
Білорусь
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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