"Вступ Білорусі у війну невигідний для Росії": експерт-міжнародник Радь назвав причину

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Поки що не слід занадто хвилюватись щодо Білорусі. Зокрема, про те, що Лукашенко може залучити свої війська у війні проти України. На мою думку, Москві невигідно залучати Білорусь у війні. Такий сценарій малоймовірний. Оскільки РФ має під боком таку собі тиху гавань, країну в якій спокійно виготовляють продукцію воєнного призначення та паливно-мастильні матеріали для потреб російської армії. До того ж як ми знаємо, Україна не завдає ударів по території Білорусі, на відміну від Росії", - пояснив Радь.

Експерт також додав, що наразі є мало деталей щодо спільних військових навчань Росії та Білорусі у 2025 році.

"Росія й Білорусь матимуть спільні військові навчання “Захід” у 2025 році. Востаннє їх проводили у 2021 році. Саме після тих навчань Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Втім, сьогодні в нас є дуже мало деталей щодо формату проведення цих навчань. Тому зараз аналізувати й прогнозувати, як пройдуть ці навчання не варто, але й перейматись щодо спільних навчань РФ та Білорусі теж не слід", - додав він.