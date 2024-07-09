Втрачати людей за руїни - стратегічно неправильно: майор НГУ Кожубенко про відступ у Часовому Яру
Офіцер секції планування бригади "Рубіж", Майор НГУ Дмитро Кожубенко повідомив, що в районі Часового Яру відбуваються жорстокі бої
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Противник знищив всі оборонні позиції, і взагалі все, що могло б допомогти ЗСУ тримати оборону в районі Каналу. Тому ЗСУ були змушені перейти на більш вигідні позиції. Але насправді, для нас це може бути навіть на краще. Втрачати військовослужбовців, просто тримаючись за руїни - стратегічно неправильно, кожне життя безцінне", - сказав Кожубенко.
За його словами, тактика спаленої землі противника, на жаль, працює дуже добре.
"Російські війська продовжують методично знищувати саме місто Часів Яр КАБами, ФАБами, артилерією, безпілотною авіацією. РЕБ-систем не завжди вистачає, щоб захистити підрозділи від безпілотної авіації. Справа в тому, що росіяни дуже стрімко розвивають цей напрямок. Вони модифікують свої коптери, і наші РЕБи з ними не завжди справляються. Також ворог використовує тактику "штурмового м’яса", кидаючи велику кількість військовослужбовців, щоб виконати свої завдання. Вони ніколи не рахувалися зі своїми втратами, керуються виключно старими методами", - додав він.
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Нагадаємо, 3 липня співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що мікрорайон "Канал" у Часовому Яру повністю зруйнований, ворог зайняв мікрорайон "Канал".
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9 липня начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, скільки людей залишається у громаді, попри складну ситуацію в Часовому Яру.
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