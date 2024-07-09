Втрачати людей за руїни - стратегічно неправильно: майор НГУ Кожубенко про відступ у Часовому Яру

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Противник знищив всі оборонні позиції, і взагалі все, що могло б допомогти ЗСУ тримати оборону в районі Каналу. Тому ЗСУ були змушені перейти на більш вигідні позиції. Але насправді, для нас це може бути навіть на краще. Втрачати військовослужбовців, просто тримаючись за руїни - стратегічно неправильно, кожне життя безцінне", - сказав Кожубенко.

За його словами, тактика спаленої землі противника, на жаль, працює дуже добре.

"Російські війська продовжують методично знищувати саме місто Часів Яр КАБами, ФАБами, артилерією, безпілотною авіацією. РЕБ-систем не завжди вистачає, щоб захистити підрозділи від безпілотної авіації. Справа в тому, що росіяни дуже стрімко розвивають цей напрямок. Вони модифікують свої коптери, і наші РЕБи з ними не завжди справляються. Також ворог використовує тактику "штурмового м’яса", кидаючи велику кількість військовослужбовців, щоб виконати свої завдання. Вони ніколи не рахувалися зі своїми втратами, керуються виключно старими методами", - додав він.