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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Вважаю злочином, що побудовою фортифікацій ми не займалися весь цей час", - Порошенко
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"Вважаю злочином, що побудовою фортифікацій ми не займалися весь цей час", - Порошенко

31 березня, 2024 неділя
23:55
Війна з Росією Порошенко

Петро Порошенко, 5-й президент України розповів, що потрібно зробити для того, щоб оборона держави стала більш ефективною

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо". 

"Позиція номер один - фортифікаційні споруди. Я вважаю злочином, що побудовою фортифікацій ми не займалися весь цей час. Фактично, держава звернула увагу на фортифікаційні споруди шляхом виділення коштів лише в лютому поточного року. Зданих об'єктів фортифікаційних споруд лише 5%, з 2 тис. км, які треба побудувати. Я маю право так казати, бо маю досвід побудови таких споруд у 2014 році. Тоді кожна область брала на себе ділянку. Кожне підприємство, будівельна компанія, завод залізобетонних конструкцій, мали свої завдання, це не державна таємниця", - сказав Порошенко.

Авдіївка, Мар'їнка, Водяне, Опитне, Часів Яр, трималися завдяки фортифікаційним спорудам, зауважив він.

"Вони дозволили ефективно тримати фронт. Сьогодні, коли лінія фронту змінилася, стоїть питання побудови фортифікаційних споруд на кордоні з РФ, де кордон зараз контролюється. У 2022 році "лінія Суровікіна" із "зубами дракона", мінними полями, бетонними конструкціями була побудована за два місяці. Світ мав можливість переконатися у її ефективності під час контраступу у 2023 році. Зараз, на жаль, ми маємо непрозоре виділення фінансування. А часу немає, термін, який був відведений для цього - два місяці. За цей час ми мали здати цю позицію. Я зробив все від мене залежне, щоб це врегулювати в парламенті", - сказав Порошенко.

Законодавча вимога щодо створення тимчасової слідчої комісії по фортифікаційних спорудах не ставиться на голосування 4-й місяць, зауважив він.

"Це якраз та єдність, навколо якої ми маємо об'єднатися, навколо ЗСУ і фортифікаційних споруд. Нагадаю, у серпні 2023 року мною була вимова внесення змін до бюджету щодо різкого збільшення фінансування фортифікаційних споруд. Починаючи з жовтня місяця, з цього приводу було проведено три ставки, але побудова не розпочалася і грошей не було виділено", - додав Порошенко.

Теги:
Україна
Росія
Петро Порошенко
військові
російська армія
ЗСУ
Мар’їнка
Авдіївка
Військові новини
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