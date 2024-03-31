Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зробили все щоб уникнути раптової появи противника: як ЗСУ покращили оборону Києва

Зробили все щоб уникнути раптової появи противника: як ЗСУ покращили оборону Києва

31 березня, 2024 неділя
20:17
Війна з Росією на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікаційних споруд та декілька ліній оборони

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

Олександр Павлюк після російського вторгнення у 2022 році кілька місяців очолював Київську ОВА, а також рік командував Силами оборони Києва.

"За рік на цій посаді ми зробили величезний обсяг роботи. Це близько 1000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було", - сказав командувач.

За його словами, оборона столиці продовжує нарощуватися та посилюватися - будуються довгострокові бетонні укріплення.

"Тому, що для того, щоб мати такого сусіда потрібно бути постійно готовим до війни. А Київ - це серце України. Від того, як це серце функціонує, залежить, чи буде Україна жити, чи не буде", - наголосив Павлюк.

  • Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиця була і залишається ціллю російського диктатора Путіна, тож допускає, що місто знову може стати метою сухопутних військ РФ.
Теги:
Україна
Київщина
ЗСУ
новини Києва
Читайте також:
Окупанти
30 березня, 2024 субота
Росіяни спробують оточити Харків, взявши його в кільце, - майор запасу НГУ Гетьман
На фото втрати окупантів
31 березня, 2024 неділя
ЗСУ за добу ліквідували 650 військових і понад 170 одиниць техніки та зброї армії РФ, - Генштаб
польща україна , біженці
29 березня, 2024 п'ятниця
Польща планує надати біженцям з України право змінити статус перебування: подробиці
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
31 березня
21:52
корабель рф
"Чорноморський флот РФ продовжує страждати": Міноборони показало результати ударів по ворожих кораблях за березень
21:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Дані можуть опинитися у ФСБ": Княжицький про важливість відрегулювання соцмереж в Україні
21:33
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Більшість росіян повірила в те, що Україна стоїть за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою, - FT
21:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
21:12
Оновлено
Василь Малюк
Теракт у московському "Крокусі": РФ офіційно звинуватила голову СБУ Малюка
21:06
Бєлгород
Окупанти за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною, - росЗМІ
21:06
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
"Динамо" розтрощило "Ворсклу": результати та розклад матчів 22-го туру УПЛ
20:51
Максим Кузьмінов
Вистрелили 6 разів та переїхали автівкою: NYT розповіла деталі вбивства російського пілота-перебіжчика Кузьмінова в Іспанії
20:45
Огляд
війна з росією нафта безпілотник
Снаряди РСЗВ Vampire над Білгородщиною, атака на Новочеркаську ДРЕС та пожежа на теплоелектростанції: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:27
ЗСУ
Протягом доби ворог 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 23 рази - на ще п'яти
20:19
Огляд
Чому США співпрацюють з Росією в космосі та запускають спільні місії на МКС. Пояснюємо
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
"Ви вже там, а ми ще тут"
19:33
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Якщо ЗСУ відійдуть з Часового Яру, то залишать за ним вогневий контроль, - генерал Маломуж
18:58
Почесна відзнака "Місто - герой України"
Ірпінь і Гостомель отримали відзнаки "Місто-герой"
18:54
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по Харкову та області вдень 31 березня: 5 людей поранено
18:43
Сербія
При в'їзді із Хорватії до Сербії затримали українця з великою сумою готівки: підозрюють у відмиванні коштів
18:30
Огляд
ЗРК Crotale
"Все в одному": що відомо про французький ЗРК Crotale, призначений для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і дронів
18:15
ФСБ перед штурмом квартири в Каспійську (31 березня 2024 року, Дагестан)
У двох містах Дагестану зі стріляниною викрили збройне підпілля
18:11
Туреччина
На виборчій дільниці у Туреччині сталась стрілянина: 1 чоловік загинув і 12 людей отримали поранення
18:05
OPINION
Карл Волох
НАТО не реагуватиме на громадянські конфлікти своїх членів
18:04
Буча
За два роки в Бучі оселилися понад 11 тисяч переселенців зі сходу та півдня
17:49
Інтерв’ю
Олекса Новаківський
Олекса Новаківський - повернення імені великого українського художника світового класу. Розмова із правнучкою митця
17:47
Протести проти судової реформи ізраїльського уряду в Єрусалимі
У Ізраїлі поновилися масові акції протестів: мітингувальники вимагають відставки Нетаньягу
17:23
Інтерв’ю
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Вигоду від теракту в Москві отримали тільки спецслужби Росії, - генерал Мусаєв
17:20
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
Підвищення акцизів на пальне є неприпустимим, - Южаніна
17:00
Мексика туризм
У Мексиці на пляжі знайшли тіла китайських нелегалів, які прямували до США
17:00
Інтерв’ю
Олексій Гетьман
Майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман про плани росіян наступати й про те, на яких напрямках це найімовірніше
16:59
Оновлено
Володимир Зеленський
"Нікому у світі не можна залишатись осторонь": Зеленський вшанував пам’ять вбитих у Бучі
16:29
Александар Вучич
Вучич обіцяє, що Сербія збиватиме підозрілі об’єкти у повітряному просторі країни
16:12
фейк
"Україна збереже воєнний стан після завершення війни": Центр стратегічних комунікацій спростував фейк
16:02
OPINION
Орест Сохар
​Путін - "шиїт"... ІДІЛ обіцяє конкретно взятися за РФ і за бункерного
15:52
Ексклюзив
В Харкові активізувались "ждуни" Росії, - депутатка облради Куц
15:33
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Через слабкість Кремля теракти в Росії будуть продовжуватись, - генерал запасу СБУ Ягун
15:15
Азовське море
Путін наказав облаштовувати курорти в окупованому Приазов’ї
15:03
Буча
Друга річниця визволення Бучі: 514 жителів Київщини досі лишаються зниклими безвісти, 180 тіл - невпізнані
14:58
Король Чарльз
Король Чарльз відвідав великодню церковну службу
14:52
Кирило Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про будівництво росіянами залізниці на ТОТ
14:36
евакуація
Протягом березня з прифронтових територій Запорізької області евакуювали 30 людей
14:28
Чехія
Медведчук впливав на депутатів Європарламенту: в Празі викрили його мережу, - Укрінформ
14:25
Оновлено
Укрзалізниця, тварини
Після випадку з нацгвардійцем та лабрадором Ермі у тамбурі Укрзалізниця удосконалить правила перевезення тварин
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV