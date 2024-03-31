Зробили все щоб уникнути раптової появи противника: як ЗСУ покращили оборону Києва
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікаційних споруд та декілька ліній оборони
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.
Олександр Павлюк після російського вторгнення у 2022 році кілька місяців очолював Київську ОВА, а також рік командував Силами оборони Києва.
"За рік на цій посаді ми зробили величезний обсяг роботи. Це близько 1000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було", - сказав командувач.
За його словами, оборона столиці продовжує нарощуватися та посилюватися - будуються довгострокові бетонні укріплення.
"Тому, що для того, щоб мати такого сусіда потрібно бути постійно готовим до війни. А Київ - це серце України. Від того, як це серце функціонує, залежить, чи буде Україна жити, чи не буде", - наголосив Павлюк.
- Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиця була і залишається ціллю російського диктатора Путіна, тож допускає, що місто знову може стати метою сухопутних військ РФ.
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