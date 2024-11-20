Ввечері Росію атакують дрони: два нібито збили у Московській області

Про це повідомило міноборони РФ.

Відомство прозвітувало, що за вечір 20 листопада нібито було збито 42 українські БПЛА літакового типу

"Над територією Брянської області знищено 32 БПЛА, п'ять БПЛА знищено над територією Смоленської області, два – над територією Московської області та по одному БПЛА збито над територіями Курської, Орловської та Ростовської областей", - йдеться в повідомленні.