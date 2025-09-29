Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець

Про це в ефірі Еспресо сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Інформація щодо отримання літаків Gripen з'являється час від часу. Зараз поштовхом для обговорень стало інтерв'ю заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, де він говорив про те, що є спектр літаків, які ми будемо отримувати. Ми знаємо про F-16 та Mirage, і він знову згадав про Gripen. Це однодвигунний легкий винищувач. Якщо ми його отримаємо, то, напевно, вже відбувається процес підготовки до використання цих легких винищувачів", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також наголосив, що з більшим нетерпінням очікує не стільки на винищувачі Gripen від Швеції, скільки на літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, які суттєво підвищать ефективність української системи протиповітряної оборони.

"Думаю, що саме на них, у першу чергу, мають готуватися наші розрахунки, тому що ці літаки, які були обіцяні декілька років тому, думаю, найближчим часом також мають надійти разом із Gripen. Це вплине на посилення наших можливостей виявляти та знищувати ворожі цілі", - додав Згурець.