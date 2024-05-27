Якщо Росія увійшла в стадію виснажливої війни, то Україна має переходити до довготривалої стратегії, - лауреатка Нобелівської премії миру Матвійчук

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Зрозуміло, що Україна не єдина частина світу, де відбуваються трагедії, де страждають люди. Багато чого відбувається в Сирії, яка теж зійшла зі шпальт світової преси, в Судані, Ірані. Тобто є різні точки, які потребують уваги. І наше питання, як попри зміну уваги забезпечити наші інтереси. Тому що складно боротися з такою потужною мілітарною силою як Росія, без міжнародної допомоги. Якщо нам Захід говорить, що ви боретеся не тільки за себе, то відповідно хотілося, щоб це завжди підтверджувалося не просто словами, а конкретними діями. Тому, якщо Росія переходить в стадію довгої виснажливої війни, то ми маємо переходити до довготривалої стратегії", - зазначила Матвійчук.

За словами лауреатки Нобелівської премії миру, Україні потрібно почати роботу з вибудовування міжнародної мережі.

"Ми маємо українських біженців, у нас є активна діаспора, є небайдужі мистецькі й правозахисні кола. Нам треба розширяти ці спільноти й постійно залучати цих людей до дій. Тобто нам потрібно почати роботу з вибудовування міжнародної мережі. Якщо Росія будує на грошах, пропаганді, політичному впливі, то нам треба це будувати на цінностях. На базових речах, як людська солідарність, емпатія, і почутті власної відповідальності за все, що відбувається у світі", - зауважила Матвійчук.

Російський лідер Володимир Путін перед самим початком повномасштабного вторгнення в Україну намагався запевнити канцлера Німеччини Олафа Шольца, що Україна нібито належить Росії.

Депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що країни-партнери мають забезпечити ППО над західними регіонами України.

























