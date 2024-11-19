"Якщо це був ATACMS - це чудово": Defense Express про удар по ракетному арсеналу РФ на Брянщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ключовим можна вважати те, що навіть у РФ підтвердили те, що це був ATACMS, це в міноборони так званому Російської Федерації. А у міністерстві закордонних справ так званому Російської Федерації, де цей Лавров засідає, то нібито він не може це підтвердити. Я б сказав би наступним чином: якщо це був ATACMS - це чудово, тому що зрештою у США зняли цю нелюдяну умову відносно невикористання далекобійного ракетного озброєння, тим паче зняли повністю. Тому що раніше фігурувала інформація відносно того, що можна буде його використовувати лише у Курській області, водночас Карачев, цей склад з боєприпасами знаходиться у Брянській області, тому це значно позитивніше", - сказав він.

На думку Олега Каткова, міноборони РФ, підтвердивши цю атаку, підтверджує, що не існує ніяких червоних ліній.

"Більше того, якщо все ж таки уявити, що це могли бути не ATACMS, тому що Україна має власні ракети, в тому числі і балістичні, про що говорив президент України і має крилаті ракети Нептун, які також можна застосовувати для таких цілей, тому от такою заявою міноборони Російської Федерації знову підтвердили те, що ніяких червоних лііній немає. Про те, що будь-якої ескалації не буде, і це, якраз таке повідомлення від міноборони РФ прямо демонструє США, що можна дійсно давати повноцінний дозвіл, якщо він раніше все ж таки був не даний", - зауважив він.