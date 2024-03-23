Якщо удар РФ по Дніпрогесу свідомий, то ці атаки будуть повторюватися, - Галущенко

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Треба зрозуміти, чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, ці атаки будуть повторюватися, і вони будуть атакувати саме дамбу. Тому ремонтні роботи будуть здійснюватися, важливо зрозуміти масштаб цих атак, якщо вони їх планують саме з метою руйнування греблі", - сказав він.

Ситуація наразі складна, відбувається дефектація устаткування. За словами міністра, тільки після цього можливо визначити, який час потрібен для відновлення роботи ГЕС.

РФ хотіла спричинити повний блекаут

Атака 22 березня була наймасштабнішою за всю історію атак на енергетику, наголосив Галущенко.

"Ворог застосував одночасно понад 150 різних засобів ураження. Це суттєве випробування для енергосистеми. Метою цієї атаки було досягнути масштабного блекауту в державі", - сказав він.

Найбільше постраждали Харківська, Одеська та Хмельницька області.

Галущенко підкреслив, що відновлювальні роботи тривають, критичну інфраструктуру заживлено в усіх регіонах.

22 березня російська терористична армія атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі.

Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Також окупанти атакували найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Російські пропагандистські тг-канали почали поширювати фейкову новину про нібито знищення греблі.

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