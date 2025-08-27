Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Якщо віддамо Путіну Донецьку область, то за нею віддамо й Київ, - командир "Мурамаса" Фірсов
Ексклюзив

Якщо віддамо Путіну Донецьку область, то за нею віддамо й Київ, - командир "Мурамаса" Фірсов

Оксана Ліховід
27 серпня, 2025 середа
21:09
Війна з Росією

Поступка хоча б однією областю може призвести до подальших територіальних втрат. Війна, ймовірно, триватиме й у 2026 році, попри очікування завершення до кінця 2025

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав командир підрозділу "Мурамаса" 21-го окремого полку безпілотних систем у складі 3-го армійського корпусу Єгор Фірсов.

"Я відчуваю, що війна не закінчиться до кінця 2025 року, на жаль. Чому я так думаю і чому я в цьому впевнений? Скажу так: я теж зустрічався з Путіним - звичайно, це був колективний Путін, більш говіркий, якому ми протистоїмо на фронті. Коли чуєш вороже перехоплення, тон цих розмов, коли бачиш перекидання військ з одного напрямку на інший, коли спілкуєшся з військовополоненими - усе це дає розуміння істинних мотивів противника", - зазначив Фірсов.

За словами командира підрозділу "Мурамаса" 21-го окремого полку безпілотних систем у складі 3-го армійського корпусу, головне завдання нашого противника - це повне знищення України. І що б там не казав Путін про певні області, якісь поступки чи свою готовність - цьому двійнику Путіна, якого ми бачили по телебаченню, ніхто не вірить. Ми віримо історії, яка демонструє протилежне: нас хочуть захопити й знищити.

"І, увага, історія тут зовсім не про Донецьку область. Якщо віддамо Донецьку область, за нею доведеться віддати Дніпропетровську. За Дніпропетровською областю - Полтавську, а далі вже й Київ. Тому, на жаль, зараз я не відчуваю, що війна може завершитись до кінця 2025 року.

Думаю, ми стали ближче до миру, і якась нова конфігурація, можливо, з'явиться у 2026 році. Можливо, тоді буде якась теоретична пауза. Але у 2025 - ні. Думаю, що Путін захоче увійти в зиму і намагатиметься тиснути на нас, шукати слабкі місця й захопити ще більше територій", - наголосив Фірсов.

  • У вівторок, 26 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що Росія "позує" стверджуючи, що нібито не підпише угоду із президентом Володимиром Зеленським.

 

