Януковича хочуть використати як такого собі власника легітимності, - Чаленко про виступ колишнього президента України перед росЗМІ

Таку думку висловив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері Еспресо.

"За неофіційними даними, Януковича декілька разів возили до Мінська, в Білорусь, і були такі факти вже під час повномасштабного вторгнення. Януковича хочуть використати як такого собі, ну, скажімо, власника легітимності, бо саме Януковича російська офіційна пропаганда вважає останнім легітимним президентом. Так, мова зараз умовно Зеленського нелегітимного іде, і це не все. Вони взагалі вважають владу українську іти ну після 14-го року. Тобто, де-факто, так само і до Петра Олексійовича Порошенка вони ставляться", - сказав він.

Ігор Чаленко зауважив, що поява президента-втікача Віктора Януковича може бути пов’язана з механізмом встановлення зовнішнього уряду.

"Відповідно, тут працює механізм якраз встановлення зовнішнього уряду. Це та теза, яка активно озвучується росіянами та проросійськими силами. І, відповідно, наскільки я розумію, Янукович тут має зіграти, як такий, який передасть оце там знамя, короче кажучи, якомусь, відповідно, уряду. І це дуже насправді небезпечно, тому що знову ж таки ми маємо зберігати сьогодні легальність і легітимність української влади, а поява Януковича знову ж таки це є дійсно чергова небезпека і намагання Російської Федерації, ну я так розумію, через американців вплинути зараз на українську владу. Ну можливо навіть прискорити виборчий процес", - вважає експерт.