Японія заборонила експорт до Росії 164 категорій товарів

Про це повідомляє міністерство економіки і промисловості Японії.

"Виходячи з цього, сьогодні Кабмін ухвалив розпорядження про внесення часткових змін до порядку контролю за експортною торгівлею. Заходи будуть введені в дію з 17 квітня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під заборону потрапили літій-іонні акумулятори, газові труби, моторне масло для автомобілів, термостати, нітроцелюлозні продукти та деревообробні верстати.

Крім цього, у РФ заборонили експорт яхт та інших прогулянкових або спортивних суден, зокрема байдарки, каное, легкі човни. Також під забороною оптичне, вимірювальне, контрольне, прецизійне обладнання, фотообладнання та їх частини та приладдя.