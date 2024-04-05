Японія заборонила експорт до Росії 164 категорій товарів
У п'ятницю, 5 квітня, Японія ввела ще один пакет санкцій проти Росії. Так, вона заборонила експорт до РФ 164 категорій товарів
Про це повідомляє міністерство економіки і промисловості Японії.
"Виходячи з цього, сьогодні Кабмін ухвалив розпорядження про внесення часткових змін до порядку контролю за експортною торгівлею. Заходи будуть введені в дію з 17 квітня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під заборону потрапили літій-іонні акумулятори, газові труби, моторне масло для автомобілів, термостати, нітроцелюлозні продукти та деревообробні верстати.
Крім цього, у РФ заборонили експорт яхт та інших прогулянкових або спортивних суден, зокрема байдарки, каное, легкі човни. Також під забороною оптичне, вимірювальне, контрольне, прецизійне обладнання, фотообладнання та їх частини та приладдя.
- 1 квітня до держбюджету України надійшло $118 млн на безповоротній основі від уряду Японії у рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).
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