ЮНІСЕФ передав Україні 39 тис. ноутбуків для школярів

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, 300 тис. дітей в Україні не мають власного ноутбука, що впливає на можливість навчатися.

Девайси від ЮНІСЕФ розподілять між дітьми із різних категорій населення: переселенцями, дітьми з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Ноутбуки отримають учні Запорізької, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей.

"Ноутбуки отримали в межах Коаліції девайсів - її створили Мінцифри й МОН разом із Фундацією Олени Зеленської, щоб забезпечити учнів технікою. Загалом у межах Коаліції девайсів українським школярам передали понад 45 тис. девайсів", - написав Федоров.