ЮНІСЕФ передав Україні 39 тис. ноутбуків для школярів
ЮНІСЕФ передав Україні майже 39 тис. ноутбуків для школярів, їх розподілять серед учнів середніх і старших класів восьми областей
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, 300 тис. дітей в Україні не мають власного ноутбука, що впливає на можливість навчатися.
Девайси від ЮНІСЕФ розподілять між дітьми із різних категорій населення: переселенцями, дітьми з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Ноутбуки отримають учні Запорізької, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей.
"Ноутбуки отримали в межах Коаліції девайсів - її створили Мінцифри й МОН разом із Фундацією Олени Зеленської, щоб забезпечити учнів технікою. Загалом у межах Коаліції девайсів українським школярам передали понад 45 тис. девайсів", - написав Федоров.
- 13 березня фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait підписав угоду з Міністерством освіти і науки України про виділення гранту в розмірі $18 млн на забезпечення якісної та безпечної освіти.
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