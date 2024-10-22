Юридично буде важко довести, що військові КНДР воюють в Україні, - майор запасу НГУ Гетьман
Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман РФ зазначив, що РФ та КНДР будуть нахабно стверджувати, що північнокорейських військових немає в Україні
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Вже два десятки військових КНДР втекли, коли виїхали за межі своєї країни. У Пентагоні правильно кажуть, що немає підтвердження участі північнокорейських військ. РФ та КНДР будуть нахабно стверджувати, дивлячись усім в обличчя, що їх немає", - наголосив Гетьман.
За словами ветерана російсько-української війни, є відео, на якому військовослужбовці Північної Кореї отримують російську форму.
"Вони що, голі приїхали, в кімоно? Ні, вони приїхали теж у формі. Тоді чому їм видають російську форму? Тому що вони будуть воювати в російській формі, з російськими прапорами, з російськими шевронами. І де юридична підстава вважати, що воює північнокорейська армія? Немає. Це добровольці. Такі ж, як з Венесуели, Куби, Індії. Тому юридично дуже важко буде підкопатися під це. Зелені чоловічки, ввічливі люди - це теж саме, відпрацьована практика", - пояснив Гетьман.
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