Юридично буде важко довести, що військові КНДР воюють в Україні, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вже два десятки військових КНДР втекли, коли виїхали за межі своєї країни. У Пентагоні правильно кажуть, що немає підтвердження участі північнокорейських військ. РФ та КНДР будуть нахабно стверджувати, дивлячись усім в обличчя, що їх немає", - наголосив Гетьман.

За словами ветерана російсько-української війни, є відео, на якому військовослужбовці Північної Кореї отримують російську форму.

"Вони що, голі приїхали, в кімоно? Ні, вони приїхали теж у формі. Тоді чому їм видають російську форму? Тому що вони будуть воювати в російській формі, з російськими прапорами, з російськими шевронами. І де юридична підстава вважати, що воює північнокорейська армія? Немає. Це добровольці. Такі ж, як з Венесуели, Куби, Індії. Тому юридично дуже важко буде підкопатися під це. Зелені чоловічки, ввічливі люди - це теж саме, відпрацьована практика", - пояснив Гетьман.