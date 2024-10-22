"Безпідставні чутки": КНДР спростувала інформацію про участь своїх військових у війні проти України

Про це повідомляє Yonhap.

"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не відчуває потреби коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР і підірвати законні відносини та співпрацю між двома суверенними державами", - заявив представник Північної Кореї в ООН.

На окремому засіданні Ради Безпеки ООН посол Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук закликав до негайного припинення зростаючої військової співпраці між Північною Кореєю та Росією, яка потенційно робить КНДР "активною воюючою стороною у війні".

"Ми добре усвідомлюємо, що Північна Корея є звичним порушником міжнародних норм і резолюцій Ради Безпеки. Однак нещодавні дії Пхеньяна навіть здивували нас", - сказав Хван.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

21 жовтня, південнокорейський президент Юн Сок Йоль зустрівся з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі в Сеулі. Сторони домовилися співпрацювати у протидії загрозам через військові звʼязки КНДР і Росії.