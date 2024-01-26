"З 2014 року населення України зменшилось вдвічі": російські фейки за 26 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 26 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Зрадник і колишній премʼєр-міністр України М. Азаров заявив: "Населення України скоротилося, порівняно з 2014 роком, у два з половиною рази. Такого ніколи не було за такий короткий період".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "МЗС запропонувало країнам ЄС припинити виплати нашим біженцям, а фінансування спрямувати напряму в Україну. У такий спосіб Європа зможе заощадити кошти, яких зараз не вистачає для допомоги Україні".
Маніпуляція: Директор російської служби зовнішньої розвідки С. Наришкін заявив: "Спецслужби Заходу, насамперед британська розвідка MI6, готують українські диверсійно-розвідувальні групи для провокацій на російських АЕС".
- Росіяни також просували фейк, нібито у магазині в Херсоні товари мають цінники в гривнях і рублях.
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