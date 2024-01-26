"З 2014 року населення України зменшилось вдвічі": російські фейки за 26 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Зрадник і колишній премʼєр-міністр України М. Азаров заявив: "Населення України скоротилося, порівняно з 2014 роком, у два з половиною рази. Такого ніколи не було за такий короткий період".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "МЗС запропонувало країнам ЄС припинити виплати нашим біженцям, а фінансування спрямувати напряму в Україну. У такий спосіб Європа зможе заощадити кошти, яких зараз не вистачає для допомоги Україні".

Маніпуляція: Директор російської служби зовнішньої розвідки С. Наришкін заявив: "Спецслужби Заходу, насамперед британська розвідка MI6, готують українські диверсійно-розвідувальні групи для провокацій на російських АЕС".