З 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей, - генпрокурор
Російська окупаційна армія з початку війни у 2014 році вбила понад 800 українських дітей. З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинула щонайменше 551 дитина
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Але війна почалася не у 2022 році, а у 2014-му. Відтоді Росія позбавила життя понад 800 українських дітей. Ми ще не знаємо справжніх масштабів злочинів, вчинених на окупованих територіях, до яких не маємо доступу", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.
За час повномасштабного вторгнення Росія вбила 551 українську дитину, ще 1368 дітей були поранені. Крім цього, станом на червень ведеться понад 3800 кримінальних проваджень.
Так, встановлені 54 особи, якім оголосили підозри. У 43 кримінальних провадженнях слідство завершено, обвинувальні вироки передані до суду. За воєнні злочини проти дітей вже засуджено 31 особу.
- З 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок.
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