З Глухова на Сумщині евакуювали майже третину населення

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Обов'язкова евакуація була оголошена розпорядженням начальника Сумської ОВА Володимира Артюха на тлі посилення обстрілів міста, що розташоване у прикордонній зоні.

"Я вважаю, що ця евакуація сьогодні дійсно на часі. Тому що наше місто розташоване в прикордонній зоні і ми всі відчуваємо, що збільшилась кількість обстрілів. Ми не знаємо, як в подальшому розвиватиметься ситуація, тож для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні і проводять евакуаційні заходи", - зазначила Вайло.

Зокрема, за її словами, евакуацію дітей було здійснено у пріоритетному порядку, і наразі 70% від загальної кількості дітей з Глухова вже перебувають у безпеці.

Голова громади закликала мешканців міста залишити Глухів та переїхати в безпечніші місця, наголошуючи, що життя та здоров'я людей, особливо дітей, є пріоритетом.

"Сьогодні всі мають зрозуміти, що найважливіше – це не матеріальні цінності, і ніякі інші речі, коли мова йде про життя, а особливо життя дітей. Тому працюємо зараз і працюватимемо надалі для того, щоб ті завдання, які стоять перед органами місцевого самоврядування були виконані", - додала вона.