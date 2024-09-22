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З Глухова на Сумщині евакуювали майже третину населення

Марія Науменко
22 вересня, 2024 неділя
14:39
Війна з Росією евакуація

У неділю, 22 вересня, голова Глухівської громади Надія Вайло повідомила, що з Глухова, що на Сумщині, евакуйовано близько 10 тисяч людей. Це становить майже третину населення міста

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Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Обов'язкова евакуація була оголошена розпорядженням начальника Сумської ОВА Володимира Артюха на тлі посилення обстрілів міста, що розташоване у прикордонній зоні.

"Я вважаю, що ця евакуація сьогодні дійсно на часі. Тому що наше місто розташоване в прикордонній зоні і ми всі відчуваємо, що збільшилась кількість обстрілів. Ми не знаємо, як в подальшому розвиватиметься ситуація, тож для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні і проводять евакуаційні заходи", - зазначила Вайло.

Зокрема, за її словами, евакуацію дітей було здійснено у пріоритетному порядку, і наразі 70% від загальної кількості дітей з Глухова вже перебувають у безпеці.

Голова громади закликала мешканців міста залишити Глухів та переїхати в безпечніші місця, наголошуючи, що життя та здоров'я людей, особливо дітей, є пріоритетом.

"Сьогодні всі мають зрозуміти, що найважливіше – це не матеріальні цінності, і ніякі інші речі, коли мова йде про життя, а особливо життя дітей. Тому працюємо зараз і працюватимемо надалі для того, щоб ті завдання, які стоять перед органами місцевого самоврядування були виконані", - додала вона.

  • У суботу, 21 вересня, російські війська атакували місто Суми з застосуванням КАБів. Поранено людину, знеструмлено один з районів міста.

Теги:
Україна
Росія
Суми
Сумщина
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