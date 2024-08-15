З окупованого лівобережжя Херсонщини повернули дві родини, які виховують трьох дітей
На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути дві родини, які виховують трьох дітей
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він розповів, що рятувальну операцію проводили волонтери "Save Ukraine".
"Завдяки титанічним зусиллям волонтерів вдалося повернути дві українські родини. Вони виховують трьох хлопчиків, наймолодшому з яких 10 років, а найстаршому – 17. Дітлахи з батьками нарешті у безпеці. До адаптації сімей на новому місці залучені усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
Прокудін нагадав, що від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося евакуювати 167 дітей.
- 13 серпня стало відомо, що з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей на підконтрольну територію України повернули шістьох дітей.
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