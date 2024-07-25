З окупованої Херсонщини вдалося вивезти ще 4 дитини

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що повернути вдалося двох хлопців-підлітків віком 14 та 15 років. Також разом із ними виїхали двоє дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наразі вони отримують необхідну медичну та психологічну підтримку.

Прокудін зауважив, що з початку цього року з лівобережжя Херсонщини, яке наразі перебуває під тимчасовою окупацією, вдалося вивезти 152 дитини та 6 дітей-сиріт.