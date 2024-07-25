З окупованої Херсонщини вдалося вивезти ще 4 дитини
З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти ще 4 дитини
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що повернути вдалося двох хлопців-підлітків віком 14 та 15 років. Також разом із ними виїхали двоє дітей, позбавлених батьківського піклування.
Наразі вони отримують необхідну медичну та психологічну підтримку.
Прокудін зауважив, що з початку цього року з лівобережжя Херсонщини, яке наразі перебуває під тимчасовою окупацією, вдалося вивезти 152 дитини та 6 дітей-сиріт.
- 24 липня з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще сімох дітей.
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