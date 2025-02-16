З початку доби на фронті сталося 79 боєзіткнень: найбільше боїв зафіксували на Покровському та Новопавлівському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 16 лютого.

Там зазначили, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Мхи, Гута-Студенецька Чернігівської області; Пономаренки, Хлібороб, Дмитрівка, Шалигіне, Кореньок, Кучерівка Сумської області.

Ситуація по напрямках

На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.