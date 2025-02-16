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З початку доби на фронті сталося 79 боєзіткнень: найбільше боїв зафіксували на Покровському та Новопавлівському напрямках
Від початку доби 16 лютого на російсько-українському фронті вже відбулося 79 бойових зіткнень. Окупанти найактивніше атакують на Покровському та Новопавлівському напрямках
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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 16 лютого.
Там зазначили, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Мхи, Гута-Студенецька Чернігівської області; Пономаренки, Хлібороб, Дмитрівка, Шалигіне, Кореньок, Кучерівка Сумської області.
Ситуація по напрямках
На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.
На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів. Наразі тривають чотири ворожі атаки на позиції наших оборонців в районах Часового Яру та Васюківки.
На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах Торецька та Кримського. Українські воїни вже відбили п’ять з них, бої тривають.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, одне боєзіткнення ще триває.
На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 13 разів поблизу Костянтинополя, Бурлацького та Новосілки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої продовжуються.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків. Дотепер тривають три боєзіткнення.
На Придніпровському, Гуляйпільському, Харківському та Сіверському напрямках від початку доби боєзіткнень не зафіксовано.
Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки загарбницьких військ, на даний час тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав 320 артилерійських ударів, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.
- Сили оборони звільнили село Піщане, що за п’ять кілометрів на південь від Покровська.
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