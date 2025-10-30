З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У зведенні станом на 16:00 зазначається, що від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Богданове Чернігівської області; Хлібороб, Манухівка, Бруски, Кореньок, Біла Береза, Гірки Сумської області.

Ситуація за основними напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулася одна атака. Крім того, ворог завдав десять авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів, ще три бої тривають. Ворог намагається прорватись у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два бої тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти п’ять разів намагались йти вперед у районах Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку агресор здійснив атаку в бік Ступочок, був зупинений нашими воїнами.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмів у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Одне боєзіткнення досі триває. Авіація противника завдала удару по Костянтинівці.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське. Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще три бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку авіаударів зазнали населені пункти Залізничне й Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурм у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитись до наших оборонців.