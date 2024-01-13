З початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 626 хімічних атак, серед них 51 відбулась у січні

Про це інформує Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Зазначається, що лише за січень 2024 року Україна зафіксувала 51 такий випадок.

"При цьому динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин", - йдеться в повідомленні.

Найчастіше ворог використовує гранати. Йдеться, зокрема, про К-51 та РГР: росіяни скидають їх за допомогою безпілотників. Водночас окупанти застосовують саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії та здійснюють артобстріли снарядами, які містять хімічно небезпечні речовини.

"36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України", - додали у командуванні.