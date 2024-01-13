З початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 626 хімічних атак, серед них 51 відбулась у січні
Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення 626 разів атакували Україну за допомогою хімічних речовин: серед них 51 випадок зафіксували у січні цього року
Про це інформує Командування Сил підтримки Збройних Сил України.
Зазначається, що лише за січень 2024 року Україна зафіксувала 51 такий випадок.
"При цьому динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин", - йдеться в повідомленні.
Найчастіше ворог використовує гранати. Йдеться, зокрема, про К-51 та РГР: росіяни скидають їх за допомогою безпілотників. Водночас окупанти застосовують саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії та здійснюють артобстріли снарядами, які містять хімічно небезпечні речовини.
"36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України", - додали у командуванні.
- 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти ЗСУ, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.
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