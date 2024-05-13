З початку року РФ збільшила використання всюдиходів та мотоциклів на фронті: британська розвідка назвала причину
Від початку 2024 року російські війська частіше стали використовувати всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Там нагадують, що у листопаді 2023 року президент Росії Володимир Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від компанії Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2100 таких автомобілів.
Британська розвідка припускає, що російські війська все частіше вдаються до використання легших і швидших транспортних засобів для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити подальше враження з використанням артилерії, FPV-дронів або дронів-камікадзе.
"Однак, жертвуючи бронею та вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння. Українські FPV-дрони вже продемонстрували свою здатність ефективно вражати такі легкі машини", - підкреслюють у міноборони Британії.
- Нещодавно бійці 21-ї бригади Національної гвардії України взяли в полон російського окупанта, який приїхав штурмувати українські позиції на мопеді.
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