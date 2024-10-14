З початку великої війни 46 військових не повернулися з відпочинку за кордоном

Про це повідомило Міністерство оборони у відповіді на запит "Слідства.Інфо".

Як зазначили у Головному управлінні Військової служби, військовослужбовці можуть перетинати кордон на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадовці.

Крім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки й для виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.

У Міноборони заявили, що зафіксували ці 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися після відпочинку, у період з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2024-го.

"Таких військовослужбовців обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться у відповіді на запит.

Про випадки порушення законодавства під час перетину державного кордону Міноборони інформації не надало.