З початку великої війни 46 військових не повернулися з відпочинку за кордоном
З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися назад в Україну
Про це повідомило Міністерство оборони у відповіді на запит "Слідства.Інфо".
Як зазначили у Головному управлінні Військової служби, військовослужбовці можуть перетинати кордон на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадовці.
Крім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки й для виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.
У Міноборони заявили, що зафіксували ці 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися після відпочинку, у період з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2024-го.
"Таких військовослужбовців обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться у відповіді на запит.
Про випадки порушення законодавства під час перетину державного кордону Міноборони інформації не надало.
- У вересні ДПСУ повідомила про викриття понад 600 злочинних груп, які переправляли ухилянтів за кордон.
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