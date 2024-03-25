З початку великої війни сили ППО збили понад 2 тис. російських ракет, – Міноборони

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"З початку повномасштабного вторгнення було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет. Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи ППО, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів", - ідеться у повідомленні.



Водночас у відомстві нагадали, що Україні все ще потрібно більше систем ППО, щоб захистити своїх громадян від російського терору.

"Тому що цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів", - нагадали в МО.