Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку вересня від обстрілів РФ в Україні гинули або діставали поранення щонайменше двоє дітей щодня, – ЮНІСЕФ

З початку вересня від обстрілів РФ в Україні гинули або діставали поранення щонайменше двоє дітей щодня, – ЮНІСЕФ

Юлія Юліна
24 вересня, 2024 вiвторок
19:12
Війна з Росією діти, війна

З початку навчального року, що розпочався 2 вересня, принаймні 8 українських дітей загинули й 39 дістали поранення внаслідок безперервних обстрілів РФ

Зміст

Про це заявила голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніра Мамедзаде, - йдеться у пресрелізі організації.

Проаналізувавши дані щодо загиблих і потерпілих, фонд дійшов висновку, що в середньому кожного дня серед постраждалих було щонайменше двоє дітей.

"Ці обстріли не лише забирають юні життя, але й спричиняють жахливі довготривалі фізичні та психологічні травми для тих, хто залишився в живих, їхніх родин та громад", - зазначили в ЮНІСЕФ.

Там додали, що з початку навчального року щонайменше 27 закладів освіти зазнали пошкоджень чи руйнувань.

"Війна в Україні спровокувала гостру кризу в сфері захисту дітей. За нашими оцінками, 1,5 млн дітей мають ризик розвитку депресії, тривожних станів, посттравматичного стресового розладу або інших психічних проблем. Ця цифра буде тільки зростати, якщо не вжити кроків для захисту життя дітей", - наголосили в організації.

В організації закликали зробити все можливе, щоб запобігти нападам на мирне населення та цивільну інфраструктуру.

Теги:
Новини
Україна
ЮНІСЕФ
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Автор Лана Зеркаль
23 вересня, 2024 понедiлок
Чому Єрмак лякає ударами по атомній енергетиці
Покровськ
Автор Катерина Єсікова
23 вересня, 2024 понедiлок
Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська
Автор Олексій Петров
23 вересня, 2024 понедiлок
Чому і як ходять у СЗЧ?
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 45.84
    Продаж 46.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 вересня
20:40
Аналітика
Сергій Згурець
Не все у РФ йде за планом, країна-агресорка у 2025 році збільшує бюджет на війну. Колонка Сергія Згурця
20:37
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по багатоповерхівках у середмісті Харкова: є загиблі й поранені
20:30
лукашенко, 9 травня 2023
Лукашенко заявив, що Білорусь має бути готовою до війни
20:06
OPINION
Чи треба вчити математику?
19:59
Артем Дмитрук
Суд у Лондоні розгляне запит України на екстрадицію нардепа Дмитрука, – The Independent
19:57
Зеленський і Байден
Байден очікує почути від Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці, – речниця Білого дому
19:47
Ексклюзив
Дональд Трамп
Не варто повідомляти Трампу секретні пункти Плану перемоги Зеленського, - професор Айзенберг
19:41
росія - китай
В ОП заявили, що 60% імпортних компонентів у російській зброї є китайськими
19:37
футзал
Україна вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу
19:21
Завдали 716 млн грн збитків: справу про привласнення електроенергії Укренерго передано в суд
18:55
МЗС України
МЗС України відреагувало на заклик президента Чехії Павела змиритися з окупацією частини територій
18:36
Джо Байден
"Є речі, важливіші за владу": Байден пояснив, чому вирішив не балотуватися в президенти США
18:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Румунії виявили уламки російського "шахеда"
18:26
OPINION
Гібридні загрози Москви: як кібернапади та дезінформація стають зброєю у війні проти Європи
18:22
Метро Київ
Європейський інвестиційний банк надав Києву кредит 50 млн євро на придбання нових вагонів метро
18:16
Огляд
ЗСУ
СЗЧ як сигнал проблем: приклад Гнезділова – наслідки затяжної війни чи криза ротаційної системи. Пояснюємо
18:07
обстріл сумщини
На Сумщині росіяни атакували безпілотником приватний будинок: загинув чоловік
18:05
Оновлено
ЯК-130
Повітряні сили заперечили факт порушення повітряного простору з території Білорусі
18:03
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 83 боєзіткнення, 30 з них відбулись на Покровському й Лиманському напрямках
18:02
OPINION
блог Борис Бабін
Мандати та мандатарії
18:00
Партнерський матеріал
змагання Kordon Race
У Львові на змаганнях Kordon Race зібрали кошти на облаштування інклюзивного спортивного майданчика
17:55
АрселорМіттал Кривий ріг
Найбільший меткомбінат України оголосив про скорочення виробництва: причини
17:45
Джо Байден
Наша мета - завершення війни та збереження незалежності України, - Байден
17:44
Чотири з пʼяти пунктів плану перемоги необхідно виконати під час війни, - ОП
17:30
театральні читання Diary of War: Women
Зібрали понад 450 тис. грн для "Госпітальєрів": у США акторки прочитали історії 7 українок про досвід війни
17:27
Укргазвидобування
Укргазвидобування за 1 млрд грн придбало право видобувати нафту і газ на Західно-Мажарівській площі
17:22
зарплата
В Україні не підвищуватимуть мінімальну зарплату в 2025 році, - Мінфін
17:08
Підвищення податків: чому замість боротьби з тіньовими схемами держава посилює тиск на чесний бізнес?
17:05
Ексклюзив
Білий Дім
"Щось на кшталт ленд-лізу": у Defense Express припустили, на яку військову допомогу розраховує Україна від США в межах Плану перемоги
17:02
На фото: репер Diddy
Після арешту репера Diddy за секс-торгівлю і рекет його музика стала популярнішою
17:00
Прапор США
"Не чули переконливих аргументів": у США розповіли, чому не дозволяють Україні бити своєю зброєю по РФ, - WP
16:56
Горіло 9 днів: рятувальники загасили масштабну пожежу на території Лиманського лісництва
16:56
Київські митники виявили в посилках два камені бурштину унікального розміру загальною вартістю 51 тис. грн
16:46
Сергій Гнезділов
СЗЧ Гнезділова: у бригаді військового призначили службове розслідування
16:39
Новини компаній
На фото: машини на підприємстві Ferrexpo
Полтавський ГЗК прокоментував заяву Офісу генпрокурора і не погоджується з викладеними обвинуваченнями
16:26
Брали участь у цьогорічному наступі на Харків і знущалися з українських полонених: СБУ оголосила підозру двом фігурантам
16:26
Судно
Мальта не дозволила пришвартуватися в порту пошкодженому судну РФ з 20 тис. тонн вибухонебезпечного вантажу
16:07
ГУР
Підрозділи ГУР звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу
16:06
Оновлено
На фото: Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. У МЗС назвали це "нісенітницею"
16:02
OPINION
Українська дипломатія: хто з послів "на вихід"?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV