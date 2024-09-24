З початку вересня від обстрілів РФ в Україні гинули або діставали поранення щонайменше двоє дітей щодня, – ЮНІСЕФ

Про це заявила голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніра Мамедзаде, - йдеться у пресрелізі організації.

Проаналізувавши дані щодо загиблих і потерпілих, фонд дійшов висновку, що в середньому кожного дня серед постраждалих було щонайменше двоє дітей.

"Ці обстріли не лише забирають юні життя, але й спричиняють жахливі довготривалі фізичні та психологічні травми для тих, хто залишився в живих, їхніх родин та громад", - зазначили в ЮНІСЕФ.

Там додали, що з початку навчального року щонайменше 27 закладів освіти зазнали пошкоджень чи руйнувань.

"Війна в Україні спровокувала гостру кризу в сфері захисту дітей. За нашими оцінками, 1,5 млн дітей мають ризик розвитку депресії, тривожних станів, посттравматичного стресового розладу або інших психічних проблем. Ця цифра буде тільки зростати, якщо не вжити кроків для захисту життя дітей", - наголосили в організації.

В організації закликали зробити все можливе, щоб запобігти нападам на мирне населення та цивільну інфраструктуру.