Під завалами з дитиною: ДСНС і ЮНІСЕФ порадили, як діяти в надзвичайній ситуації

Рекомендації оприлюднила пресслужба МВС.

Правило 1. Допоможіть дитині заспокоїтися:

переконайтеся, що дитина не поранена;

обійміть чи візьміть дитину за руку;

попросіть дихати разом з вами - робіть глибокі та повільні вдихи та видихи.

Правило 2. Якщо під рукою немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину, робити рухи, наче вона її жує, потім - ковтати. Це допоможе дитині заспокоїтися.

Правило 3. Якщо дитина опинилася під завалом сама, покличте її, щоби зрозуміти, чи вона у свідомості. Запитайте дитину, чи їй не боляче і чи може вона поворушити руками та ногами.

Правило 4. Постійно підтримуйте зв'язок: розповідайте дитині історії, згадуйте радісні моменти. Запевніть дитину, що допомога обов'язково прийде.

Раніше, 8 липня 2024 року, Росія атакувала Київ ракетами, зокрема завдала удару стратегічною крилатою ракетою X-101 по дитячій лікарні Охматдит.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.