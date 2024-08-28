Під завалами з дитиною: ДСНС і ЮНІСЕФ порадили, як діяти в надзвичайній ситуації
Держслужба з надзвичайних ситуацій та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ підготували поради з порятунку в ситуації, коли людина з дитиною опинилася в епіцентрі руйнувань після обстрілів
Рекомендації оприлюднила пресслужба МВС.
Правило 1. Допоможіть дитині заспокоїтися:
- переконайтеся, що дитина не поранена;
- обійміть чи візьміть дитину за руку;
- попросіть дихати разом з вами - робіть глибокі та повільні вдихи та видихи.
Правило 2. Якщо під рукою немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину, робити рухи, наче вона її жує, потім - ковтати. Це допоможе дитині заспокоїтися.
Правило 3. Якщо дитина опинилася під завалом сама, покличте її, щоби зрозуміти, чи вона у свідомості. Запитайте дитину, чи їй не боляче і чи може вона поворушити руками та ногами.
Правило 4. Постійно підтримуйте зв'язок: розповідайте дитині історії, згадуйте радісні моменти. Запевніть дитину, що допомога обов'язково прийде.
Раніше, 8 липня 2024 року, Росія атакувала Київ ракетами, зокрема завдала удару стратегічною крилатою ракетою X-101 по дитячій лікарні Охматдит.
9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.
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