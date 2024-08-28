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Під завалами з дитиною: ДСНС і ЮНІСЕФ порадили, як діяти в надзвичайній ситуації

28 серпня, 2024 середа
01:01
Суспільство ЮНІСЕФ

Держслужба з надзвичайних ситуацій та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ підготували поради з порятунку  в ситуації, коли людина з дитиною опинилася в епіцентрі руйнувань після обстрілів

Зміст

Рекомендації оприлюднила пресслужба МВС.

Правило 1. Допоможіть дитині заспокоїтися:

  • переконайтеся, що дитина не поранена;
  • обійміть чи візьміть дитину за руку;
  • попросіть дихати разом з вами - робіть глибокі та повільні вдихи та видихи.

Правило 2. Якщо під рукою немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину, робити рухи, наче вона її жує, потім - ковтати. Це допоможе дитині заспокоїтися.

Правило 3. Якщо дитина опинилася під завалом сама, покличте її, щоби зрозуміти, чи вона у свідомості. Запитайте дитину, чи їй не боляче і чи може вона поворушити руками та ногами.

Правило 4. Постійно підтримуйте зв'язок: розповідайте дитині історії, згадуйте радісні моменти. Запевніть дитину, що допомога обов'язково прийде.

Раніше, 8 липня 2024 року, Росія атакувала Київ ракетами, зокрема завдала удару стратегічною крилатою ракетою X-101 по дитячій лікарні Охматдит.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.

Теги:
Новини
Україна
ЮНІСЕФ
ДСНС
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