З прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали понад 60 людей, серед них 10 дітей
За минулий тиждень із прикордонних районів Сумської області евакуювали понад 60 осіб, у тому числі десятьох дітей
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, людей евакуювали з Великописарівської, Білопільської, Річківської, Ворожбянської, Глухівської та Середино-Будської громад, які регулярно зазнають ворожих атак.
Загалом, евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах Сумщини, які постійно перебувають під загрозою обстрілів.
"Ми продовжуємо допомагати всім, хто ухвалює рішення залишити небезпечні населені пункти", - наголосив Григоров.
Він нагадав, що на безпечніших територіях люди можуть звернутися до транзитного центру, отримати базову гуманітарну, медичну, психологічну допомогу, оформити виплати та дізнатися про варіанти розселення.
- Російська армія станом на ніч суботи, 19 липня 2025 року, окупувала село Яблунівка Сумської області. Крім того, зафіксовано просування ворога біля кількох населених пунктів.
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