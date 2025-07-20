З прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали понад 60 людей, серед них 10 дітей

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, людей евакуювали з Великописарівської, Білопільської, Річківської, Ворожбянської, Глухівської та Середино-Будської громад, які регулярно зазнають ворожих атак.

Загалом, евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах Сумщини, які постійно перебувають під загрозою обстрілів.

"Ми продовжуємо допомагати всім, хто ухвалює рішення залишити небезпечні населені пункти", - наголосив Григоров.

Він нагадав, що на безпечніших територіях люди можуть звернутися до транзитного центру, отримати базову гуманітарну, медичну, психологічну допомогу, оформити виплати та дізнатися про варіанти розселення.