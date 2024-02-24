З п'яти населених пунктів Мар'їнської громади на Донеччині евакуювали усіх дітей
Впродовж тижня з п'яти населених пунктів Мар'їнської громади Донецької області вдалося евакуювати усіх дітей: ще у двох громадах залишилося 18 дітей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Очільник ОВА зазначив, що обов'язкова евакуація з Донеччини триває. За його словами, за цей тиждень з п'яти населених пунктів Мар'їнської громади вивезли всіх дітей. Йдеться про Антонівку, Іллінку, Зоряне, Александрополь, Желанне Друге.
Наразі ще 16 дітей залишаються у Торецькій громаді, ще 2 - в Очеретинській.
"Від обстрілів майже щодня страждають та гинуть люди. Перебування на усій території Донецької області є вкрай небезпечним, тому вкотре закликаю, щоб люди евакуйовувалися з Донеччини у більш безпечні міста нашої країни", - додав він.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей із супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
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