З п'яти населених пунктів Мар'їнської громади на Донеччині евакуювали усіх дітей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Очільник ОВА зазначив, що обов'язкова евакуація з Донеччини триває. За його словами, за цей тиждень з п'яти населених пунктів Мар'їнської громади вивезли всіх дітей. Йдеться про Антонівку, Іллінку, Зоряне, Александрополь, Желанне Друге.

Наразі ще 16 дітей залишаються у Торецькій громаді, ще 2 - в Очеретинській.

"Від обстрілів майже щодня страждають та гинуть люди. Перебування на усій території Донецької області є вкрай небезпечним, тому вкотре закликаю, щоб люди евакуйовувалися з Донеччини у більш безпечні міста нашої країни", - додав він.